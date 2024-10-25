Газ в Европе рекордно подорожал

Цены на газ на лондонской бирже ICE превысили 480 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на лондонской бирже ICE рекордно выросла. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Фьючерсы на поставку топлива в ноябре по индексу голландского хаба TTF превысили 480 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года. Торги открылись на уровне 474,5 за тот же объем. К полудню стоимость топлива прибавила почти два процента — газ подорожал до 480,1 доллара.

Предыдущий ценовой рекорд стоимость газа установила 1 декабря 2023 года. Цены на тот момент составляли 496,4 доллара за тысячу кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков ранее отметил, что в Европе накопили большие запасы газа к отопительному сезону. Однако практика показывает, что на самом деле почти стопроцентная закачка подземных хранений газа (ПХГ) — излишняя перестраховка, которая приводит лишь к дополнительным тратам, подчеркнул эксперт. Страны запасают топливо, платят за хранение газа, и в теплые зимы выходят из отопительного сезона с большими остатками.

В первой половине 2024-го доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте Европейского союза (ЕС) достигла 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее. Как отмечает Bloomberg, роль России на рынке растет, а СПГ остается «жизненно важной частью энергетической безопасности Европы». Лидером в импорте пока остается СПГ из США (45 процентов), третье место занимает Катар (12 процентов).