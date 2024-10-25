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11:07, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего и его коллег обокрали во время похода в туалет на съемках шоу

У телеведущего Ричмана и его съемочной группы украли оборудование в Англии

Фото: Nancy Kaszerman / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Известный американский телеведущий Адам Ричман сообщил, что у его съемочной группы украли оборудование в Англии. Об этом он рассказал в соцсети X.

Ричман и его команда приехали в Великобританию на съемки шоу. По словам телеведущего, на пути из Бирмингема в Лондон они остановились на четыре минуты, чтобы сходить в туалет, и в это время их обокрали.

«Мы вернулись, а наш фургон полностью обчистили. Все оборудование для съемок исчезло», — заявил он. Помимо того, пропали личные вещи Ричмана, включая его ноутбук и лекарства.

Съемочная группа обратилась в полицию. Видео с камер наблюдения показало, что кражу совершил мужчина, он действовал в одиночку. Ричман также объявил о награде за информацию о его вещах и данные, которые помогут арестовать вора.

Ранее российская тиктокерша Анастасия Балашова, известная как Настя Рыжик, рассказала, что потеряла более миллиона рублей из-за обмана мошенников. Она сообщила, что ей позвонил аферист, который представился сотрудником МВД.

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      Маргарита Щигарева
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