Известного телеведущего и его коллег обокрали во время похода в туалет на съемках шоу

У телеведущего Ричмана и его съемочной группы украли оборудование в Англии

Известный американский телеведущий Адам Ричман сообщил, что у его съемочной группы украли оборудование в Англии. Об этом он рассказал в соцсети X.

Ричман и его команда приехали в Великобританию на съемки шоу. По словам телеведущего, на пути из Бирмингема в Лондон они остановились на четыре минуты, чтобы сходить в туалет, и в это время их обокрали.

«Мы вернулись, а наш фургон полностью обчистили. Все оборудование для съемок исчезло», — заявил он. Помимо того, пропали личные вещи Ричмана, включая его ноутбук и лекарства.

Съемочная группа обратилась в полицию. Видео с камер наблюдения показало, что кражу совершил мужчина, он действовал в одиночку. Ричман также объявил о награде за информацию о его вещах и данные, которые помогут арестовать вора.

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