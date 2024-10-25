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16:38, 25 октября 2024Россия

Кадры с мест атак беспилотников запретили публиковать в российском регионе

Оперштаб Адыгеи запретил публиковать кадры с мест атак беспилотников

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Оперштаб Адыгеи запретил публиковать фото и видео с мест атак беспилотников, а также информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Сообщение опубликовано на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Также под запрет попала публикация кадров и сведений, которые могли бы позволить идентифицировать место нахождения военных объектов, установить факт их поражения либо оценить характер нанесенных повреждений.

«Неисполнение решений оперативного штаба региона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — ста тысяч рублей», — сообщили в правительстве.

В 2023 году сообщалось, что власти Крыма решили подготовить предложения по ужесточению на федеральном уровне ответственности за публикацию фотографий и видео с расположением и работой военных объектов и оборонных систем России. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, привлекать к ответственности необходимо всех, кто выкладывает в сеть изображения, на которых видны расположение и работа военных и стратегических объектов, систем противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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