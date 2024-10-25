На Индию обрушился мощный циклон

На северо-восток Индии обрушился мощный циклон «Дана»

Ночью 25 октября на северо-восточное побережье Индии обрушился мощный циклон «Дана». Он принес с собой ливни и сильный ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологический департамент страны.

По данным специалистов, циклон продолжит наступать на сушу в течение нескольких часов. Он уже пересек береговую линию штата Одиша в районе заповедника Хабалихати и города Дхамара и теперь движется на штат Западная Бенгалия. «Дану» сопровождает ветер скоростью 100-110 километров в час, с порывами до 120 километров в час. Согласно прогнозам, циклон начнет терять силу после выхода на сушу.

Власти эвакуировали из прибрежных районов около миллиона жителей. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), Береговая охрана пребывает в состоянии готовности. Местные школы закрыли, также приостановлены полеты в аэропортах городов Калькутта и Бхубанешвар.

Ранее на американский штата Флорида обрушился катастрофический ураган «Милтон». Максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.