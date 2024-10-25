Нарколог рассказал о главной опасности шампанского

Нарколог Сахаров: употребление шампанского приводит к быстрому опьянению

Шампанское не менее вредно для здоровья, чем другие виды алкоголя, считает нарколог Анатолий Сахаров. О главной опасности этого «новогоднего» напитка он рассказал в беседе с Life.

Сахаров указал на то, что употребление шампанского может приводить к более быстрому развитию алкогольного опьянения. Это, по его словам, несет серьезные риски для здоровья. При этом безвредной дозы спиртного для человека не существует, и любой алкоголь, включая шампанское, токсичен и может стать причиной множества заболеваний, включая онкологические, предупредил врач.

Нарколог добавил, что алкоголь — это токсичное психоактивное вещество, которое выступает причиной десятков соматических заболеваний, а также приводит к зависимости. «Поэтому самый лучший выбор для человека — это полностью отказаться от употребления спиртных напитков», — резюмировал Сахаров.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал способ защититься от контрафактного алкоголя. По его словам, чтобы себя обезопасить, надо идти в обычный магазин, а не покупать «в подворотне» или интернете.