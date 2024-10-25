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05:28, 25 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали способ обезопаситься от поддельного алкоголя

Директор ЦИФРРА Дробиз: поддельного алкоголя нет в легальной рознице

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Сегодня подделывается абсолютно вся алкогольная продукция, но существует способ обезопасить себя от покупки контрафакта, рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру».

«Нет ни одной подделки в легальной рознице. Вы ее там не найдете с 2017 года, когда была введена ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, — прим. «Ленты.ру»). Каждая легальная бутылка маркируется маркой системы ЕГАИС, поэтому исключены продажи подделки. Вся нелегальная суррогатная продукция, контрафакт, продается только в нелегальных торговых точках, с рук, в интернете. Все только легальное — в легальной рознице. Чтобы себя обезопасить, надо в обычный магазин идти, а не покупать в подворотне, с рук или в интернете — там 90 процентов подделки, это запрещенный канал продаж», — поделился эксперт.

Ранее врач-андролог, уролог Батор Гончиков предупредил о том, что алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо, поскольку при частом употреблении спиртного наблюдается снижение уровня тестостерона.

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      Екатерина Смирная
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