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19:14, 25 октября 2024Наука и техника

Обнаружена сверхновая в форме одуванчика и звезда-зомби

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена сверхновая в форме одуванчика

Фото: W.M. Keck Observatory / Adam Makarenko

Ученые Института науки и технологий Австрии (ISTA) Илария Кайаццо и Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института обнаружили аномальную сверхновую с формой одуванчика. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Сверхновая SN 1181, также известная как «звезда-гость» 1181 года, представляла собой редкое космическое событие. Астрономы установили, что взрыв был вызван белым карликом, но при этом часть звезды осталась цела, образовав так называемую «звезду-зомби». Этот тип взрыва называется сверхновой типа Iax, и его уникальность заключается в том, что после взрыва белый карлик не был полностью уничтожен.

В ходе наблюдений был использован прибор Keck Cosmic Web Imager (KCWI), находящийся в обсерватории WM Keck на Гавайях. Этот спектрограф, разработанный для обнаружения самых тусклых источников света, способен собирать спектральные данные для каждого пикселя на изображении и измерять движение вещества. Благодаря ему ученым удалось создать трехмерную карту туманности Pa 30, связанной с событием 1181 года, и исследовать ее особенности в динамике.

Результаты показали, что материал в выброшенных нитях расширяется баллистически, со скоростью около 1000 километров в секунду, и за все это время не изменил своей скорости. Изучив этот процесс, исследователи смогли установить точное время взрыва — почти 1181 год, подтверждая связь между этой датой и историческими наблюдениями китайских и японских астрономов.

Более того, форма сверхновой оказалась асимметричной, что указывает на необычный характер самого взрыва. Нити, напоминающие лепестки одуванчика, обладают острым внутренним краем, создавая заметный «зазор» вокруг звезды-зомби. Подобная асимметрия может быть следствием специфических условий взрыва, которые до конца не изучены.

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      Александр Еникеев
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