Семь бойцов ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи, пойдут под суд

Семь бойцов 55-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) предстанут перед судом за атаку на мирных жителей. Об этом в пятницу, 25 октября, в ходе оперативного совещания в Луганске сотрудники Следственного комитета России (СКР) доложили главе ведомства Александру Бастрыкину.

По данным следствия, украинские военные в 2022 году открыли огонь по школе, где в этот момент находилось свыше 200 человек, пришедших на раздачу гуманитарной помощи. Два человека стали жертвами, еще один подросток получил ранение. Школе был причинен ущерб на 470 миллионов рублей.

Также по итогам совещания в Луганске стало известно, что российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Игорю Разинкову.