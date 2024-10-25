Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Сенатор Пушков назвал саммит БРИКС ключом к переходу к новому состоянию мира

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о важной роли прошедшего в Казани саммита БРИКС, отметив продолжение трансформации однополярного мира в многополярный.

«В мировом общественном и политическом сознании саммит БРИКС обозначил переломный момент в длительном, сложном и еще не завершившемся процессе трансформации мира, его неуклонного продвижения от однополярного к многополярному состоянию», — заявил сенатор.

По его словам, в будущем историки будут считать дни проведения данного мероприятия «символической датой в переходе к новому состоянию мира», а российского президента Владимира Путина — ключевой фигурой этом.

Ранее доцент финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин рассказал, что Россия занимает важное место в формировании нового мирового порядка, способствуя многополярной модели, которая открывает новые горизонты для экономического роста.