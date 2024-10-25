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15:37, 25 октября 2024Экономика

В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

Депутат Арефьев раскритиковал рост ключевой ставки и призвал заморозить ее
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал увеличение Центробанком ключевой ставки до рекордных за 22 года значений и призвал заморозить ее на низком уровне. Альтернативным предложением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению парламентария, нужны совершенно другие правительственные меры для того, чтобы не повышать ключевую ставку.

«Это, я бы сказал, самая настоящая диверсия — вести вот такую бездарную финансовую политику. Она должна быть совершенно другой. Ключевую ставку можно заморозить на низком уровне. У нас есть золотовалютные резервы, достаточные для того, чтобы обеспечить ключевую ставку на низком уровне, хотя бы те же самые четыре или четыре с половиной процента», — заявил Арефьев.

Экономика за счет оборотов повысит свою рентабельность, и в бюджете появятся деньги уже с другой стороны — за счет прибыли предприятий, а не за счет повышения цен. Но, к сожалению, этого делать не хотят

Николай Арефьевпервый зампред комитета Госдумы по экономической политике

Кроме того, депутат отметил, что ключевая ставка не может сильно отличаться от инфляции.

«Во всем мире ключевая ставка от инфляции отличается на два-два с половиной процента, не больше. Поэтому, если у нас 21 процент — ключевая ставка, значит, инфляция высокая», — заключил Арефьев.

Ранее совет директоров Центробанка по итогам заседания 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19 процентов годовых до 21 процента. Регулятор объясняет, что поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

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      Алена Шевченко
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