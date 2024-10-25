В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал увеличение Центробанком ключевой ставки до рекордных за 22 года значений и призвал заморозить ее на низком уровне. Альтернативным предложением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
По мнению парламентария, нужны совершенно другие правительственные меры для того, чтобы не повышать ключевую ставку.
«Это, я бы сказал, самая настоящая диверсия — вести вот такую бездарную финансовую политику. Она должна быть совершенно другой. Ключевую ставку можно заморозить на низком уровне. У нас есть золотовалютные резервы, достаточные для того, чтобы обеспечить ключевую ставку на низком уровне, хотя бы те же самые четыре или четыре с половиной процента», — заявил Арефьев.
Экономика за счет оборотов повысит свою рентабельность, и в бюджете появятся деньги уже с другой стороны — за счет прибыли предприятий, а не за счет повышения цен. Но, к сожалению, этого делать не хотят
Кроме того, депутат отметил, что ключевая ставка не может сильно отличаться от инфляции.
«Во всем мире ключевая ставка от инфляции отличается на два-два с половиной процента, не больше. Поэтому, если у нас 21 процент — ключевая ставка, значит, инфляция высокая», — заключил Арефьев.
Ранее совет директоров Центробанка по итогам заседания 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19 процентов годовых до 21 процента. Регулятор объясняет, что поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.