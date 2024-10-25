Рианна прошлась по улице в ультракоротких шортах

Певица Рианна пришла в ночной клуб с рэпером A$AP Rocky в ультракоротких шортах

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

36-летняя знаменитость пришла в ночной клуб со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. При этом она надела ультракороткие шорты и серую свободную футболку, а также босоножки на высоких каблуках.

В качестве аксессуаров исполнительница выбрала маленькую сумку, множество украшений на шею и солнцезащитные очки. Кроме того, звезда собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде. Исполнительница отметила, что после рождения детей стала отдавать предпочтение более комфортным нарядам, в которых удобно выполнять повседневные дела.