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11:44, 25 октября 2024Ценности

Рианна прошлась по улице в ультракоротких шортах

Певица Рианна пришла в ночной клуб с рэпером A$AP Rocky в ультракоротких шортах

Фото: @246Paps / Backgrid / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

36-летняя знаменитость пришла в ночной клуб со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. При этом она надела ультракороткие шорты и серую свободную футболку, а также босоножки на высоких каблуках.

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В качестве аксессуаров исполнительница выбрала маленькую сумку, множество украшений на шею и солнцезащитные очки. Кроме того, звезда собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде. Исполнительница отметила, что после рождения детей стала отдавать предпочтение более комфортным нарядам, в которых удобно выполнять повседневные дела.

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      Карина Черных
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