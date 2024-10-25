Российская учительница украла из школы учебники и продавала их через интернет

В Туле педагог украла из школы учебники на 1 млн руб. и продавала их в интернете

Суд в Туле отправил под домашний арест учительницу английского языка, которая после увольнения украла из школьной библиотеки учебники на общую сумму 1 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 47-летняя женщина-педагог написала заявление на увольнение в конце прошлого учебного года. В сентябре директор учебного заведения обнаружил пропажу книг на общую сумму 1 миллион рублей и обратился в полицию.

Оказалось, что перед увольнением учительница проникала в школьную библиотеку, пока охранник поливал цветы, и похищала учебники. Украденное она продавала через интернет.

Женщине грозит наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.

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