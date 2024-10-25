Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 25 октября 2024Силовые структуры

Российская учительница украла из школы учебники и продавала их через интернет

В Туле педагог украла из школы учебники на 1 млн руб. и продавала их в интернете

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд в Туле отправил под домашний арест учительницу английского языка, которая после увольнения украла из школьной библиотеки учебники на общую сумму 1 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 47-летняя женщина-педагог написала заявление на увольнение в конце прошлого учебного года. В сентябре директор учебного заведения обнаружил пропажу книг на общую сумму 1 миллион рублей и обратился в полицию.

Оказалось, что перед увольнением учительница проникала в школьную библиотеку, пока охранник поливал цветы, и похищала учебники. Украденное она продавала через интернет.

Женщине грозит наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Москве задержали учительницу, которая годами совращала 12-летних школьниц.

***
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче против СКА

      В Киеве прогремели взрывы

      Белый дом прокомментировал данные о контактах Маска с Путиным

      В Курской области сообщили о последствиях атаки украинских дронов

      Путин утвердил МРОТ на 2025 год

      На Украине военкомы возобновили рейды по ресторанам

      Путин рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен в Курской области

      Белый дом подтвердил неизменность позиции США по ударам ВСУ вглубь России

      Знаменитая актриса была тайной любовницей бывшего короля Испании. Как сын помог ей шантажировать монарха?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше