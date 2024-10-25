Российские студенты сделали групповое фото со свастикой и поплатились

На Урале студенты сфотографировались со свастикой, об этом узнали педагоги

В Екатеринбурге студенты Уральского колледжа строительства сфотографировались со свастикой и поплатились. Об этом рассказал источник Ura.ru.

16-летний подросток предложил друзьям сделать совместное фото. Всего на снимке со свастикой запечатлены девять девушек и молодых людей.

После того как фотографию разместили в одном из общих чатов, о ней узнали педагоги — они сообщили об этом полицейским. По итогам проверки шестеро подростков будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в Приангарье подростки нарисовали свастику перед воинским мемориалом. После выяснения их личностей они признались в содеянном. Оценка действиям фигурантов будет дана по итогам проверки.