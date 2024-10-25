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14:51, 25 октября 2024Россия

Школьники на глазах у прохожих осыпали сверстника мукой, закидали яйцами и попали на видео

В Краснодаре школьники на улице осыпали сверстника мукой и закидали яйцами

В Краснодаре школьники на улице возле образовательного учреждения на глазах у прохожих осыпали сверстника мукой и закидали яйцами. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как толпа окружила школьника, одежда которого была испачкана мукой, а сам он стоял, опустив голову. Вокруг мальчика были разбросаны пакеты из-под муки и яичная скорлупа.

По данным канала, одна из мам, которая привезла ребенка на уроки, застала издевательства. С ее слов, она часто видит, как дети устраивают подобное. Когда она и прохожий попытались вмешаться в конфликт, дети якобы обматерили их.

Сами школьники, как утверждает канал, объяснили происходящее на видео «поздравлением с днем рождения». «В машину никто не попал, авто, на которые ветром прилетела мука, все оттерли, извинились. Мы решили друга так поздравить, пока не уехал, он был не против, а женщина раздула скандал», — цитирует одного из участников инцидента местное издание 24krasnodar.ru.

Ранее на Алтае в гимназии сверстник избил российского школьника ногами и оплевал его. Инцидент также попал на видео. По факту происшествия организовали проверку.

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      Елена Торубарова
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