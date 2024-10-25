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05:58, 25 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности шторки в ванной

Биотехнолог Золотарева предупредила об опасности шторки в ванной

Фото: ilove / Shutterstock / Fotodom

Шторка в ванной комнате — потенциальный источник возникновения и развития различных заболеваний, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об опасности занавески она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Влажная и теплая среда в ванной комнате создает благоприятные условия для размножения различных видов бактерий и микроорганизмов, отметила специалист.

«Как правило, большинство людей крайне редко очищает или проветривает защитную шторку. Из-за этого микроорганизмы накапливаются на ее поверхности, особенно в складках, где со временем образуют бактериальные биопленки и очаги роста плесневых грибов. Во время приема душа от водяных брызг образуется аэрозоль, содержащий бактерии и споры грибов, которые мы вдыхаем. Чаще всего, это условно-патогенные микроорганизмы, которые не наносят вред, если у человека сильный иммунитет. Однако при попадании в ослабленный организм, они могут стать причиной инфекционных заболеваний», — поделилась Золотарева.

По ее словам, предотвратить появление бактерий и плесневых грибов поможет обеспечение хорошей вентиляции в ванной комнате и использование дезинфицирующих средств для регулярной чистки шторок. Эксперт также рекомендовала менять бытовой аксессуар раз в 2-3 месяца или чаще, если на нем будут заметны следы роста микроорганизмов.

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      Екатерина Смирная
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