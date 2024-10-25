Специалисты МАГАТЭ заявили о ежедневно слышащихся взрывах в районе ЗАЭС

МАГАТЭ: эксперты всю неделю ежедневно слышали взрывы в районе ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, всю неделю ежедневно слышали взрывы в районе АЭС. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте агентства.

О повреждениях на станции эксперты не получали сообщений, говорится в заявлении.

«Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы каждый день в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждениях на ЗАЭС не поступало», — сообщает агентство.

Группа, работающая на станции, была проинформирована о том, что линия электропередачи была отключена более чем на 26 часов с понедельника по вторник на этой неделе из-за неуказанного повреждения.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС и назвал ее крайне неустойчивой. По его мнению, отключения электроэнергии за пределами площадки являются частым явлением в ходе конфликта на Украине.