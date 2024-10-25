Стало известно о нелегальном нахождении в России избившего писательницу мигранта

Избивший до смерти писательницу Кирсанову мужчина находился в России нелегально

Расправившийся с 78-летней писательницей Раисой Кирсановой мужчина находился в России нелегально, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что избивший пожилую женщину мигрант является гражданином Киргизии, по предварительной информации, он находится на территории РФ без законных оснований.

Преступление произошло 20 октября в доме на Открытом шоссе. Жители пожаловались в полицию, что подозрительный мужчина ходил по подъезду и стучал в двери. На одном из этажей сотрудники полиции обнаружили приоткрытую дверь, за которой мужчина избивал Раису Кирсанову. Писательница не выжила.