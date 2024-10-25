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02:49, 25 октября 2024Мир

Трамп назвал США свалкой мира

Трамп назвал США свалкой для мира из-за миграционной политики демократов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече перед сторонниками в Аризоне выступил с критикой миграционной политики действующей администраници страны. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Трампа, когда вице-президент США и его оппонента на выборах Камала Харрис заняла свою должность, она намеренно открыла границу США. Он также подчеркнул, что его соперница открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем и психиатрических больниц со всего мира.

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«А мы — свалка, мы — мусорный бак для мира», — отметил американский политик.

Трамп также обещал, что при его победе на выборах главы государства 5 ноября станет днем освобождения Америки.

На выступлении в Аризоне Трамп также выступил с оскорблениями в адрес действующего президента США Джо Байдена после призывов «закрыть» республиканца. До этого Байден в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир заявил о необходимости «политически закрыть» Трампа.

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      Марина Совина
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