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06:11, 25 октября 2024Бывший СССР

У погибшего польского наемника нашли предсмертную записку с проклятиями в адрес украинцев

«Военное дело»: ВС РФ нашли предсмертную записку о ВСУ у польского наемника

Фото: Telegram-канал «Военное дело»

У погибшего польского наемника, воевавшего в рядах ВСУ, российские военные нашли предсмертную записку с проклятиями в адрес украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Штурмовики обнаружили клочок бумаги с надписью на польском языке и каплями крови на одной из позиций, направление и время не уточняется.

Наемник проклинает тот день, когда решил отправиться воевать на Украину и обвиняет ВСУ в предательстве. «Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду», — гласит записка.

Ранее военнослужащий ВСУ Василий Багрий заявил, что украинские власти виноваты в том, что в стране не осталось способных воевать людей, поэтому их нужно свергнуть, устроив новый Майдан.

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      Марина Совина
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