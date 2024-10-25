В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

Ракова: 2,5 тысячи педагогов колледжей Москвы пройдут стажировки на предприятиях

В текущем учебном году более 2,5 тысячи преподавателей колледжей Москвы пройдут производственные стажировки. Педагоги изучат современное оборудование и освоят передовые технологии, а полученные знания смогут применить в образовательном процессе, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, одним их ключевых направлений модернизации московской системы среднего профессионального образования является актуальность и практикоориентированность образовательных программ. Педагоги и мастера производственного обучения регулярно повышают свою квалификацию, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов.

«В прошлом учебном году более 1,7 тысячи преподавателей приняли в них участие, посетив в том числе предприятия государственной корпорации "Ростех", рестораны "Кофемания", Московский метрополитен, учебный центр ПАО "Ростелеком" и школу цифровых технологий Сбера — "Школа 21". В этом году число участников увеличится и превысит 2,5 тысячи человек. Это около 60 процентов всего преподавательского состава московских колледжей. Актуализировать знания и навыки педагоги будут на площадках почти 380 работодателей-партнеров», — сообщила Ракова.

Еще одним из ключевых направлений в новом учебном году станет программа дуального обучения педагогов колледжей по направлению «металлообработка», реализуемая в партнерстве с государственной корпорацией «Ростех». В рамках нее на базе Московского технологического колледжа пройдут подготовку 50 мастеров производственного обучения. После этого мастерам предстоит сдать квалификационный экзамен и пройти процедуру независимой оценки.

Первыми в этом году преподавателей приняли на предприятии «Сервис экологического транспорта», занимающемся сервисным обслуживанием электробусов. Также продолжатся стажировки в подразделениях Московского метрополитена, в которых примут участие более 80 преподавателей колледжа московского транспорта. Кроме того, в ближайшее время начнутся стажировки мастеров производственного обучения из трех столичных колледжей на предприятиях холдинга «Росинтер ресторанс», где программа обучения будет сформирована для каждого педагога индивидуально, что позволит им улучшить конкретные навыки.