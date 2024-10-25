Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 25 октября 2024Россия

В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

Ракова: 2,5 тысячи педагогов колледжей Москвы пройдут стажировки на предприятиях
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В текущем учебном году более 2,5 тысячи преподавателей колледжей Москвы пройдут производственные стажировки. Педагоги изучат современное оборудование и освоят передовые технологии, а полученные знания смогут применить в образовательном процессе, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, одним их ключевых направлений модернизации московской системы среднего профессионального образования является актуальность и практикоориентированность образовательных программ. Педагоги и мастера производственного обучения регулярно повышают свою квалификацию, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов.

«В прошлом учебном году более 1,7 тысячи преподавателей приняли в них участие, посетив в том числе предприятия государственной корпорации "Ростех", рестораны "Кофемания", Московский метрополитен, учебный центр ПАО "Ростелеком" и школу цифровых технологий Сбера — "Школа 21". В этом году число участников увеличится и превысит 2,5 тысячи человек. Это около 60 процентов всего преподавательского состава московских колледжей. Актуализировать знания и навыки педагоги будут на площадках почти 380 работодателей-партнеров», — сообщила Ракова.

Еще одним из ключевых направлений в новом учебном году станет программа дуального обучения педагогов колледжей по направлению «металлообработка», реализуемая в партнерстве с государственной корпорацией «Ростех». В рамках нее на базе Московского технологического колледжа пройдут подготовку 50 мастеров производственного обучения. После этого мастерам предстоит сдать квалификационный экзамен и пройти процедуру независимой оценки.

Первыми в этом году преподавателей приняли на предприятии «Сервис экологического транспорта», занимающемся сервисным обслуживанием электробусов. Также продолжатся стажировки в подразделениях Московского метрополитена, в которых примут участие более 80 преподавателей колледжа московского транспорта. Кроме того, в ближайшее время начнутся стажировки мастеров производственного обучения из трех столичных колледжей на предприятиях холдинга «Росинтер ресторанс», где программа обучения будет сформирована для каждого педагога индивидуально, что позволит им улучшить конкретные навыки.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

      Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

      Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

      Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

      В далеком межзвездном облаке обнаружили углерод

      Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше