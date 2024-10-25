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17:31, 25 октября 2024Бывший СССР

В Раде заявили об избиении немецкого волонтера военкомами

Депутат ВР Дмитрук: сотрудники ТЦК избили волонтера из ФРГ до потери сознания
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Артем Дмитрук

Артем Дмитрук. Фото: rbc.ua / Wikimedia

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) избили до потери состояния волонтера из Германии. Об этом заявил выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Сообщается, что волонтер возвращался с прифронтовых территорий, где раздавал гуманитарную помощь. По словам депутата, ему распылили в лицо газ, избили и его оставили лежать без сознания под машиной полчаса в наручниках. Также военкомы пытались силой скрутить еще одного волонтера-украинца, который находился в автомобиле с немцем.

В опубликованном видео видно, как к пострадавшему прибыла скорая, медики начали оказывать ему помощь.

Ранее на Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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