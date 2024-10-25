В Раде заявили об избиении немецкого волонтера военкомами

Депутат ВР Дмитрук: сотрудники ТЦК избили волонтера из ФРГ до потери сознания

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) избили до потери состояния волонтера из Германии. Об этом заявил выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Сообщается, что волонтер возвращался с прифронтовых территорий, где раздавал гуманитарную помощь. По словам депутата, ему распылили в лицо газ, избили и его оставили лежать без сознания под машиной полчаса в наручниках. Также военкомы пытались силой скрутить еще одного волонтера-украинца, который находился в автомобиле с немцем.

В опубликованном видео видно, как к пострадавшему прибыла скорая, медики начали оказывать ему помощь.

Ранее на Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.