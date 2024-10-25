В России возбудили уголовное дело на боевиков ВСУ за преступления против мирного населения

СК возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ за обстрел Курской области

В Курской области следователи возбудили уголовное дело против боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел мирного населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктов «а,б,е,ж,п» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, а также лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенные организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти»), статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом»), статье 205 («Террористический акт»), 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой»), статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 322 («Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в начале августа украинские военизированные формирования и наемники произвели обстрел села Заолешенка Суджанского района с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. В результате местные жители получили ранения. Кроме того, повреждены и уничтожены автомобили, объекты социальной инфраструктуры.

Следователи ведут поиск всех причастных к данным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в России трех украинских военных посадили в колонию за обстрел Мариуполя.