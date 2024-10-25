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04:13, 25 октября 2024Силовые структуры

В России заочно арестовали криминального авторитета Чихладзе

Суд объявил криминального авторитета Серго Чихладзе в международный розыск

Фото: Unsplash

Криминальный авторитет Серго Чихладзе (Самретский) объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В отношении Чихладзе возбудили уголовное дело еще в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Следствие по делу продлевалось, а также многократно приостанавливалось.

В то время как правоохранительные органы обсуждали организацию дополнительного следствия, Чихладзе скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в международный розыск, суд также арестовал его заочно.

Авторитету грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере его дохода за время до пяти лет.

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      Марина Совина
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