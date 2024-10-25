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15:12, 25 октября 2024Силовые структуры

В российском городе ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников службы судебных приставов

В Рязани замглавы местного управления ФССП заподозрили в аферах и задержали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Сергея Новикова и главу отдела организации розыска, реализации имущества должников Романа Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд арестовал их до 21 декабря.

По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», Новиков и Зеленский занижали оценочную стоимость транспорта, арестованного в порядке исполнительных производств. После этого они продавали имущество по рыночной стоимости, а разницу присваивали.

Ранее Кировский суд Уфы арестовал главу отдела ФССП Елену Христель по уголовному делу о коррупции.

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