В Турции задержали десятки сторонников Рабочей партии Курдистана после теракта

TRT Haber: 35 сторонников Рабочей партии Курдистана задержаны после теракта

35 сторонников Рабочей партии Курдистана задержаны в Турции после теракта в Анкаре в офисе аэрокосмической компании Tusaş. Об этом сообщает TRT Haber.

«Был выдан ордер на задержание 33 подозреваемых, которые, как было установлено, участвовали в организационных мероприятиях в Анкаре», — сообщил телеканал.

Как сообщается, полиция Стамбула задержала 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке уличных акций, в том числе с применением зажигательных смесей. Одновременно в Анкаре произошло задержание десятков представителей курдской организации. Как сообщается, группы антитеррористического управления областного управления полиции передал задержанных в Генеральную прокуратуру.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая раскрыл причастность одной из участниц теракта к РПК. По его сведениям, в теракте участвовала член РПК Мине Севджин Алчичек.