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16:23, 24 октября 2024Мир

МВД Турции раскрыло причастность одной из участниц теракта

Глава МВД Турции Ерликая: участница теракта состояла в Рабочей партии Курдистана

Фото: Stringer / Reuters

Одна участница теракта в головном офисе аэрокосмической компании Tusaş состояла в Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

«Таким образом, оба нападавших — из РПК», — заявил глава МВД Турции.

Ерликая раскрыл причастность одной из ликвидированных участниц нападения в Анкаре. По его сведениям, в теракте участвовала член РПК Мине Севджин Алчичек. Министр заявил о намерении уничтожить РПК на территории Турции.

Ранее МВД Турции установило личность первого из устроивших теракт боевиков. Как заявил Ерликая, в нападении принял участие член РПК Али Орек по кличке Rojger.

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      Виктория Кондратьева
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