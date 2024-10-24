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13:14, 24 октября 2024Мир

В Турции установили личность одного из устроивших теракт боевиков

МВД Турции установило личность одного из боевиков, устроивших теракт в Анкаре

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники турецкого МВД установили личность одного из боевиков, устроивших теракт в Анкаре в офисе аэрокосмической компании Tusaş. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава ведомства Али Ерликая.

«Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на Tusaş. Предателем оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger», — написал министр.

23 октября в головном офисе Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Преступники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого они открыли огонь, позже прогремел взрыв. По версии следствия, к теракту причастны члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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      Виктория Кондратьева
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