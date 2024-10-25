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11:19, 25 октября 2024Экономика

Поставки электроэнергии из России рухнули

«Интер РАО» снизил экспорт электроэнергии на 33,5 процента в январе-сентябре

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев компания «Интер РАО», являющаяся единственным оператор экспорта-импорта электроэнергии в России, снизила поставки иностранным покупателям на 33,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление монополиста.

В январе-сентябре суммарные объемы экспорта российской электроэнергии составили 5,546 миллиарда киловатт-часов, уточнили в холдинге. За этот же период времени импорт в РФ увеличился на 12 процентов год к году, до 1,603 миллиарда.

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Что касается экспортных поставок, то в компании отметили рост поставок Казахстан, Киргизию и Монголию. В свою очередь, экспорт российской электроэнергии в Китай, напротив, просел из-за действующих ограничений в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта был зафиксирован в основном за счет перетоков из Казахстана, Грузии и Азербайджана, заключили в «Интер РАО».

В конце июля в компании заявили о резком падении поставок электроэнергии из России в Китай на 76 процентов по итогам первой половины 2024 года. За это время КНР получила в общей сложности порядка 65 миллионов киловатт-часов. Если тенденция не изменится, то в этом году импорт российского электричества Китаем окажется самым низким за всю историю.

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      Анатолий Акулов
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