Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 26 октября 2024Мир

Додик отказался подчиняться Западу

Глава Республики Сербской Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу

Фото: IMAGO / Takis Sagias / Globallookpress.com

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Политик отметил, что это, в частности, касается и его участия в саммите БРИКС в Казани. Додик подчеркнул, что, несмотря на действия западных стран, не станет отказываться от своих политических принципов. «Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», — заявил он.

Ранее Додик отказался ввести визовый режим с Россией, несмотря на требование Евросоюза (ЕС). Он добавил, что намерен проинформировать об этом запросе со стороны ЕС президента РФ Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

      В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций

      Додик отказался подчиняться Западу

      В Британии назвали число прибывших в страну нелегалов

      Ротенберг пожаловался на болельщиков «Спартака»

      В МИД раскрыли позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину

      Три беспилотника ВСУ нанесли удары по российскому региону

      Король Британии начал отказываться от еды из-за рака

      Суд в Москве арестовал женщину по делу о госизмене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше