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19:06, 26 октября 2024Силовые структуры

Допрос сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

МВД опубликовало видеозапись допроса сбежавших из липецкой колонии заключенных

Представитель МВД России Ирина Волк показала видеозапись допроса сбежавших из колонии №2 в Липецкой области заключенных. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

Во время следственно-судебной процедуры один из беглецов заявил, что двое осужденных после побега планировали направиться в Московскую область, четверо — «на Тамбов», чтобы затем через Казахстан отправиться на родину.

О побеге заключенных из липецкой колонии стало известно в субботу, 26 октября. Они скрылись через 65-метровый подкоп. На данный момент уже задержаны пять из шести беглецов. Все они — выходцы из Средней Азии.

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