Допрос сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

МВД опубликовало видеозапись допроса сбежавших из липецкой колонии заключенных

Представитель МВД России Ирина Волк показала видеозапись допроса сбежавших из колонии №2 в Липецкой области заключенных. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

Во время следственно-судебной процедуры один из беглецов заявил, что двое осужденных после побега планировали направиться в Московскую область, четверо — «на Тамбов», чтобы затем через Казахстан отправиться на родину.

О побеге заключенных из липецкой колонии стало известно в субботу, 26 октября. Они скрылись через 65-метровый подкоп. На данный момент уже задержаны пять из шести беглецов. Все они — выходцы из Средней Азии.

