Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 26 октября 2024Мир

ФБР заинтересовалась данными о попытках КНР получить доступ к коммуникациям в США

ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к коммуникациям в США

Фото: Leah Millis / Reuters

ФБР заинтересовалась опубликованными в СМИ данными о получении якобы китайскими хакерами несанкционированного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование инцидента. «Мы призываем все организации, которые считают, что могли пострадать, к взаимодействию с местными отделениями ФБР или Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности», — заявили в ведомстве.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило о попытке китайских хакеров получить доступ к телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса. Сообщалось, что сейчас следователи пытаются установить, были ли похищены какие-либо данные.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

      Экономист предупредил о росте цен на товары в маркетплейсах

      Израиль нанес ответный удар по Ирану

      ФБР заинтересовалась данными о попытках КНР получить доступ к коммуникациям в США

      В столице Ирана раздались взрывы

      Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

      В горящей гостинице в Хабаровске обрушилась крыша

      В российском городе загорелась гостиница

      В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

      Путин рассказал об условии дальнейших поставок газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше