ФБР заинтересовалась данными о попытках КНР получить доступ к коммуникациям в США

ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к коммуникациям в США

ФБР заинтересовалась опубликованными в СМИ данными о получении якобы китайскими хакерами несанкционированного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование инцидента. «Мы призываем все организации, которые считают, что могли пострадать, к взаимодействию с местными отделениями ФБР или Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности», — заявили в ведомстве.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило о попытке китайских хакеров получить доступ к телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса. Сообщалось, что сейчас следователи пытаются установить, были ли похищены какие-либо данные.