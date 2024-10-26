ФБР заинтересовалась данными о попытках КНР получить доступ к коммуникациям в США

ФБР заинтересовалась опубликованными в СМИ данными о получении якобы китайскими хакерами несанкционированного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре в США. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование инцидента. «Мы призываем все организации, которые считают, что могли пострадать, к взаимодействию с местными отделениями ФБР или Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности», — заявили в ведомстве.
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило о попытке китайских хакеров получить доступ к телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса. Сообщалось, что сейчас следователи пытаются установить, были ли похищены какие-либо данные.