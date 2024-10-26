Германия подняла истребители из-за российского самолета

ТАСС: истребители Германии сопроводили российский самолет Ил-20

Истребители Eurofighter ВВС ФРГ, участвующие в патрулировании воздушного пространства в рамках миссии НАТО над Балтийским морем, были подняты в воздух из-за якобы российского военного самолета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ВВС Германии в соцсети X.

Согласно сообщению, силы быстрого реагирования в Латвии были активированы для идентификации самолета, у которого не было плана полета и не работал транспондер. Немецкие истребители сопроводили российский разведывательный Ил-20 над Балтийским морем.

Как пояснили в ВВС ФРГ, поднятие истребителей для проверки возможных угроз и их отражения является стандартной рутинной процедурой.

В Минобороны РФ ранее отметили, что российские военные самолеты совершают полеты строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Москва отклонила демарш Токио по якобы случившемуся инциденту с российским самолетом с российским военным самолетом, который, по заявлению японской стороны, якобы нарушил границу и был замечен у острова Хоккайдо.