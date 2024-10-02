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19:13, 2 октября 2024Мир

МИД отклонил протест Японии из-за якобы нарушения границ российским самолетом

Захарова: РФ отклонила демарш Японии по якобы случившемуся инциденту с самолетом

Фото: Kyodo / Reuters

Москва отклонила демарш Токио по якобы случившемуся инциденту с российским самолетом у японских границ. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме», — пояснила Захарова, отметив, что он был отклонен, потому что информации, подтверждающей его обоснованность, у российской стороны нет.

Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с российским военным самолетом, который, по заявлению японской стороны, якобы нарушил границу и был замечен у острова Хоккайдо.

Ранее в экономическом блоке нового правительства Японии произошли перестановки. При этом генсекретарь кабмина страны Есимаса Хаяси, оглашая список министров, которые будут работать под руководством нового премьер-министра Сигэру Исибы, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией.

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      Анастасия Алимпиева
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