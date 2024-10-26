Израиль нанес вторую серию ударов по Ирану

The Jerusalem Post: Израиль нанес вторую серию ударов по иранскому городу Шираз

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла вторую серию ударов по Ирану. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, на этот раз целью израильской атаки стал город Шираз. Кроме того, пишет JP, участие в атаке на Иран принимали более 100 истребителей.

В ночь на 26 октября израильская армия нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. Иранские СМИ сообщали о взрывах в Тегеране, позже стало известно, что это работала система противовоздушной обороны. При этом в Израиле утверждают, что Ирану не удалось сбить ни одну ракету.

