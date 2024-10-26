Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 26 октября 2024Мир

Израиль нанес вторую серию ударов по Ирану

The Jerusalem Post: Израиль нанес вторую серию ударов по иранскому городу Шираз
Архивное фото

Архивное фото. Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла вторую серию ударов по Ирану. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, на этот раз целью израильской атаки стал город Шираз. Кроме того, пишет JP, участие в атаке на Иран принимали более 100 истребителей.

В ночь на 26 октября израильская армия нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. Иранские СМИ сообщали о взрывах в Тегеране, позже стало известно, что это работала система противовоздушной обороны. При этом в Израиле утверждают, что Ирану не удалось сбить ни одну ракету.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль нанес ответный удар по Ирану. Какие цели он выбрал для атаки?

      Израиль ударил по базе для пуска ракет в Иране

      Полковник указал на снижение способности ВСУ к сопротивлению

      Марочко рассказал о формировании огневого мешка для ВСУ у Стельмаховки

      Израиль нанес вторую серию ударов по Ирану

      В США рассказали об «утешительном призе» Зеленскому

      В Тегеране вновь прозвучали мощные взрывы

      В Израиле ответили на сообщения о перехвате Ираном ракет словами «полный провал»

      Ученые расшифровали ДНК персонажа древнескандинавской саги

      Стало известно местонахождение Нетаньяху во время атаки Израиля на Иран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше