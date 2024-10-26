Мать попавшего в плен военнослужащего рассказала об угрозах со стороны ВСУ

Мать пленного военнослужащего рассказала об угрозах и вымогательстве денег ВСУ

Мать попавшего в плен российского военнослужащего рассказала о вымогательстве денег военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой убийства ее сына. Об этом она сообщила агентству РИА Новости.

По ее словам, после попадания в плен уроженец Луганска попросил у матери отправить фотографию оставшегося у него украинского паспорта, потому что иначе «его убьют». После этого сын по этой же причине стал требовать у матери деньги.

«Там за кадром говорит мужчина, на русском. Начинаю спрашивать: деньги зачем вы требуете? [Отвечает:] за убитых украинских солдат, за квадрокоптер, который он подбил, и за то, что мы его всю ночь возили по больничкам», — рассказала мать военнослужащего. Она добавила, что военные не обозначили точную сумму, потребовав переслать имеющиеся у семьи деньги — около 700 тысяч рублей.

Ранее самолет Ил-76 с 95 освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Московскую область. Уточняется, что военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение в столичных медучреждениях Министерства обороны РФ.