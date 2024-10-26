Премьер Грузии назвал выборы в стране референдумом между войной и миром

Премьер-министр Грузии Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах

Подготовка к выборам на избирательном участке в Тбилиси. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Кобахидзе сравнил эти выборы с референдумом. «Референдум между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим», — заявил он. Премьер-министр добавил, что, согласно ожиданиям, уровень поддержки правящей партии населением составит 60 процентов.

Также свой голос на парламентских выборах отдал основатель и председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Он заявил, что стране предстоит несложный выбор. «Или мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, грузинскому обществу, нашей родине, будет заботиться о стране, или выбираем иностранную агентуру, которая будет выполнять лишь задания иностранного государства», — заключил политик.

Голосования на парламентских выборах началось утром 26 октября. Отмечается, что в качестве избирателей в них примут участие более 3,5 миллиона граждан.