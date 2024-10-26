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05:13, 26 октября 2024Путешествия

Пять российских самолетов находились в воздушном пространстве Ирана в момент атаки Израиля

Flightradar: в воздушном пространстве Ирана находились пять российских самолетов

В воздушном пространстве Ирана находилось пять российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

В частности, речь идет о рейсах Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи. Отмечается, что в момент атаки Израиля на Иран в небе над исламской республикой находилось более 10 гражданских самолетов.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. По утверждению израильских военных, удары наносятся по военным целям на территории страны.

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      Марина Совина
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