Риск ослабления рубля в ноябре оценили

РБК: аналитики назвали октябрь пиковым месяцем в текущем цикле ослабления рубля

Октябрь стал пиковым месяцем в текущем цикле девальвации рубля. Об этом сообщили аналитики финансовой группы «Финам» в беседе с РБК.

Отмечается, что с августовского локального минимума — 88,6118 рубля — официальный курс доллара, установленный Цетробанком, вырос до ₽96,6657. Разница составила более чем восемь рублей в абсолютном выражении (или на 9,09 процента в относительном).

Кроме того, из этих восьми рублей в сентябре было потеряно полтора рубля, а по итогам октября — еще 3,95. Как уточняют аналитики «Финама», одним из главных факторов ослабления рубля в октябре была нехватка иностранной валюты. По их словам, дефицит возник из-за низкого объема продажи валюты со стороны Банка России, проблем с трансграничными расчетами у экспортеров, а также сентябрьского падения цен на нефть.