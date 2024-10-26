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17:29, 26 октября 2024Россия

В российском регионе школьникам запретили носить хиджабы

Хиджабы и никабы запретили носить в школах Владимирской области

Фото: Bosnian / Shutterstock / Fotodom  

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области внесло пункт о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающихся, в типовые требования к одежде школьников. Это следует из текста документа, опубликованного на портале правовой информации.

Соответствующий приказ был подписан 22 октября. Он содержит новый пункт — «Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)».

Ранее российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов и хиджабов. Уточняется, что документ, который был внесен в нижнюю палату в конце мая, «нуждается в существенной доработке».

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      Олеся Мицкевич
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