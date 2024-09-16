ТАСС: правительство не поддержало проект закона об ограничении ношения никаба

Российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов и хиджабов. Об этом сообщает ТАСС, в редакцию которого поступила копия документа.

В отзыве указано, что документ «нуждается в существенной доработке».

Проект закона был внесен в нижнюю палату в конце мая. Он предусматривает наделение образовательных организаций правом вводить локальный запрет на ношение религиозной одежды и символики. Также законопроект предполагает наделение схожими полномочиями местных депутатов – в этом случае речь идет о запрете никабов, хиджабов и другой одежды в государственных организациях и общественных местах.

Ранее о противниках никабов жестко высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Требующих ввести запрет на их ношение глава региона назвал своими личными врагами.