Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 16 сентября 2024Россия

Российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов

ТАСС: правительство не поддержало проект закона об ограничении ношения никаба

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российский кабмин не поддержал законопроект об ограничении ношения никабов и хиджабов. Об этом сообщает ТАСС, в редакцию которого поступила копия документа.

В отзыве указано, что документ «нуждается в существенной доработке».

Проект закона был внесен в нижнюю палату в конце мая. Он предусматривает наделение образовательных организаций правом вводить локальный запрет на ношение религиозной одежды и символики. Также законопроект предполагает наделение схожими полномочиями местных депутатов – в этом случае речь идет о запрете никабов, хиджабов и другой одежды в государственных организациях и общественных местах.

Ранее о противниках никабов жестко высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Требующих ввести запрет на их ношение глава региона назвал своими личными врагами.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В российской школе ученик с молотком напал на одноклассников

      ФСБ выявила украинского диверсанта с двумя бомбами

      Работодателям посоветовали изменить подход к поиску сотрудников

      В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

      Швейцария отказалась от проведения еще одной конференции по Украине

      В Кельне произошел взрыв

      Стало известно об операции больному раком Отару Кушанашвили

      Напавшего на российскую школу с молотком ученика забрали в психиатрическую клинику

      В России предупредили о возможном внезапном массированном ракетном ударе США

      Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше