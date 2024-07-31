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18:56, 31 июля 2024Россия

Кадыров жестко высказался о противниках ношения хиджаба

Кадыров назвал противников ношения хиджаба своими личными врагами

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказался о противниках хиджаба — платка, которым покрывают голову верующие мусульманки. Слова главы региона приводит ТАСС.

Глава республики раскритиковал тех, кто выступает против любой предписанной религией одежды. Требующих запретить хиджаб он назвал своими личными врагами.

В то же время Кадыров высказался против ношения женщинами паранджи, которая полностью скрывает лицо.

В 2024 году в России разгорелась общественная дискуссия вокруг никаба — женского головного убора, оставляющего открытыми только глаза. Начало ей положил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, предложивший запретить никаб. Отдельные представители мусульманского духовенства выступили против, заявив, что подобный запрет повысит социальную напряженность.

Летом ношение никабов запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Также воздержаться от использования этого головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии.

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      Алан Босиков
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