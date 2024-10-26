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06:49, 26 октября 2024Из жизни

Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев

Medicalxpress: проживание с кошкой оказывает глубокое влияние на здоровье хозяев

Фото: Kate Stone Matheson / Unsplash

Проживание с кошкой способно оказать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье ее владельца. Об этом рассказывается в статье портала Medicalxpress.

В материале говорится, что хозяева кошек часто рассматривают их как членов семьи. «В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой», — отмечается в публикации.

Люди, которые владеют кошкой, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, указывается в статье. Не менее полезны питомцы для психологического благополучия. У пациентов с депрессией поглаживание или игра с кошкой уменьшают симптомы недуга, сообщает Medicalxpress.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев развеял ряд мифов о благотворном влиянии кошек на здоровье хозяев, а также рассказал, какую пользу приносят питомцы. По словам врача, забота о кошке, как и о других питомцах, подразумевает ответственность, что благотворно влияет на здоровье хозяев.

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      Маргарита Пименова
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