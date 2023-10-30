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16:45, 30 октября 2023Из жизни

Врач назвал пользу кошек для здоровья хозяев

Врач общей практики Алендеев развеял мифы о влиянии кошек на здоровье хозяев

Фото: Veronika Homchis / Unsplash

Врач общей практики Сергей Алендеев развеял ряд мифов о благотворном влиянии кошек на здоровье хозяев, а также рассказал, какую пользу приносят питомцы. Материал публикует «Царьград».

Специалист напомнил, что кошки, как и любые другие домашние животные, могут стать причиной аллергии. «Шерсть — сама по себе аллерген. К тому же есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на вашем здоровье», — указал он.

Кроме того, медик отметил, что кошки считаются главными распространителями токсоплазмоза — инфекционного заболевания, вызываемого паразитом Toxoplasma gondii, с поражением нервной системы, печени, сердца и других внутренних органов. А в случае заражения беременной женщины болезнь может повлиять на развитие плода.

Алендеев резюмировал, если соблюдать личную гигиену и не иметь аллергии, то кошка принесет только пользу. Так, по словам врача, забота о кошке, как и о других питомцах, подразумевает ответственность, что благотворно влияет на здоровье хозяев.

«Забота о других очень полезна, в первую очередь, с точки зрения психологии. Человек, что бы мы там себе ни выдумывали, — существо социальное. А в условиях, когда наш социум нередко ограничивается экраном монитора, забота о домашнем животном может помочь вашему психическому здоровью», — сказал он, добавив, что общение с людьми не менее полезно.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли россиянам неожиданную пользу жизни с домашними питомцами. Так, согласно исследованию, кошки и собаки снижают риск болезней одной группы.

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