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10:07, 26 октября 2024Россия

Российские подростки подожгли обувь на Вечном огне

В Салавате двое подростков осквернили Вечный огонь

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В башкирском городе Салават двое подростков осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает ТАСС.

Подростки во время прогулки попытались поджечь подошвы своей обуви от пламени Вечного огня. По данным правоохранительных органов, на их родителей составили протоколы неисполнение обязанностей по воспитанию, а сами несовершеннолетние будут поставлены на учет.

В свою очередь, подростки сообщили, что подошли к Вечному огню «погреться, совали туда ноги, чтобы согрелась обувь». На них обратила внимание одна из прохожих, сделала замечание и сняла происходящее на видео. Подростки принесли извинения за свой поступок.

В начале октября в Старой Руссе Новгородской области трое подростков потушили Вечный огонь.

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      Елизавета Мытарева
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