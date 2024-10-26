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15:23, 26 октября 2024Мир

В Германии мужчина напал на полицейских с ножами и был ранен

В немецком городе Киль мужчина напал с двумя ножами на полицейских и был ранен

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В немецком городе Киль мужчина напал на полицейских с двумя ножами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 23:40 на площадь Бебельплац вызвали полицейских из-за подозрительного мужчины. Когда патруль прибыл на место и полицейские начали общаться с неизвестным, он напал на них с двумя ножами.

Сообщается, что мужчина не реагировал на слова патрульных, поэтому они открыли огонь. Напавший на полицейских мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног. Его госпитализировали.

Полиция Киля отмечает, что мотивы напавшего на полицейских неизвестны.

Ранее сообщалось, что в центре Вильнюса неизвестный напал на полицейских. Он открыл огонь по представителям правоохранительных органов, ранив их в грудь и ноги. Мотивы стрелявших также были неизвестны.

До этого стало известно, что Тернопольской области Украины мужчина расстрелял двух человек из автомата. Двое раненых не выжили, трое попали в больницу.

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