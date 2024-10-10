В Вильнюсе напали на полицейских

В центре столицы Литвы произошло нападение на полицейских. Об этом пишет издание Delfi в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло в Вильнюсе в 10:15 (совпадает с московским временем) у полицейского участка. Неизвестный открыл огонь по двоим полицейским. Оба госпитализированы с ранениями в грудь и в ногу.
О мотивах нападения не сообщается. На месте работают правоохранительные органы. Место преступления перекрыто.
Ранее на Украине военнослужащий открыл огонь по прохожим в Тернопольской области на западе страны.