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12:33, 10 октября 2024Бывший СССР

В Вильнюсе напали на полицейских

Delfi: в Литве произошло нападение на полицейских

Фото: Alfredas Pliadis / Globallookpress.com

В центре столицы Литвы произошло нападение на полицейских. Об этом пишет издание Delfi в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло в Вильнюсе в 10:15 (совпадает с московским временем) у полицейского участка. Неизвестный открыл огонь по двоим полицейским. Оба госпитализированы с ранениями в грудь и в ногу.

О мотивах нападения не сообщается. На месте работают правоохранительные органы. Место преступления перекрыто.

Ранее на Украине военнослужащий открыл огонь по прохожим в Тернопольской области на западе страны.

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      Сергей Болиев
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