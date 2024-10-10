В Вильнюсе напали на полицейских

Delfi: в Литве произошло нападение на полицейских

В центре столицы Литвы произошло нападение на полицейских. Об этом пишет издание Delfi в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло в Вильнюсе в 10:15 (совпадает с московским временем) у полицейского участка. Неизвестный открыл огонь по двоим полицейским. Оба госпитализированы с ранениями в грудь и в ногу.

О мотивах нападения не сообщается. На месте работают правоохранительные органы. Место преступления перекрыто.

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