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01:51, 26 октября 2024Россия

В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

Минсельхоз: в Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт — Меркурий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минсельхоз России.

«В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация"», — указано в сообщении.

Утверждается, что уже 30 семей смогли получить ключи от нового жилья. В поселке уже построены 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Еще 20 домов будут сданы в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой блокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы государства, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров.

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      Артём Верейкин
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