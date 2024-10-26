Жительница Угледара рассказала об эмоциях после освобождения города

Жительница Угледара в ДНР сообщила, что не могла поверить в освобождение города

Жительница освобожденного российскими силами города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) сообщила, что поначалу не могла поверить в освобождение населенного пункта. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур, который привел слова женщины.

Когда пришли военные РФ, местные жители сразу поняли, что они в безопасности, указала женщина.

«Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Я бросила ведро, воды набрала, вернулась, глянула, а там — тополь… Первый раз хорошо видела, а второй раз закрывает мне ветками… Вот я и думала: мираж или что?», — привел ее слова силовик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля за Угледаром. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвигаться после взятия города под контроль. По словам российского военнослужащего, украинские войска пытаются создать новую линию обороны у Богоявленки.