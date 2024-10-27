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00:10, 27 октября 2024Россия

27 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

27 октября в мире отмечают Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия, Вceмиpный дeнь трудотерапии, а также Международный день плюшевого мишки. Православные верующие в этот день чтут память святых отцов VII Вселенского Собора. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия

Праздник был учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 2005 году, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения аудиовизуальных культурных ценностей: фильмов, теле- и радиопередач, аудио- и видеозаписей. По мнению организации, сохранение такого контента требует особых усилий, поскольку носители информации уязвимы и недолговечны.

Вceмиpный дeнь трудотерапии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трудотерапия — это современная методика реабилитации, которая помогает инвалидам, пожилым, а также людям с физическими и психическими заболеваниями. Одна из основных целей этого метода — восстановление мелкой моторики и навыков, необходимых в повседневной жизни: одевания, чистки зубов, написания заметок от руки и так далее.

Праздник посвященный экспертам в области трудотерапии был учрежден в 2010 году по инициативе Всемирной федерации эрготерапевтов.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 октября

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святых отцов VII Вселенского Собора

В VIII веке византийский император Лев III Исавр (717-741) установил жестокое гонение на святые иконы: правитель считал поклонение образам и почитание мощей пережитком язычества и решил прекратить эту традицию. В 787 году царица Ирина Афинянка созвала в городе Никее VII Вселенский Собор, чтобы пересмотреть иконоборческие догматы.

На него явились 367 святых отцов — они собрали церковный опыт почитания икон с первых дней существования веры и сформулировали новый догмат об иконопочитании на все времена, для всех православных народов. Согласно ему, икона — это визуальное прочтение Евангелия и особая форма Божественного откровения.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 27 октября

  • День памяти преподобной Параскевы-Петки Сербской;
  • День памяти преподобного Николы Святоши Черниговского;
  • День памяти священномученика Сильвана Газского;
  • День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия Медиоланских.

Приметы на 27 октября

В народном календаре 27 октября — День Параскевы Грязнухи. Как правило, к этому времени на улицах уже становится сыро и грязно. Отсюда поговорка — «На грязнуху не бывает сухо».

  • В народной традиции святая Параскева — покровительница женщин и домашнего очага. Поэтому 27 октября любая женская работа запрещалась, а вместо этого девушки отправлялись к святым источникам и молились святой о заступничестве.
  • Также в этот день было принято печь пироги. Если они получались пышными, значит, скоро в дом придет удача.
  • 27 октября запрещалось мыть пол и стирать одежду — считалось, что вода унесет здоровье.

Фото: Olga Pylypenko / Fotodom

Кто родился 27 октября

Николай Караченцов (1944-2018)

Советский и российский актер прославился ролями в картинах «Белые росы», «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника» и других. Также Караченцов много лет играл на сцене «Ленкома» — актер участвовал более чем в двадцати постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Наиболее популярной среди его театральных работ стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», которую актер исполнял более двадцати лет.

Лидия Русланова (1900-1973)

Советская певица, исполнительница русских народных песен. Пользовалась огромной популярностью в годы Великой Отечественной войны, выступала на фронте, поднимая боевой дух солдат. Русланова одна из первых исполнила известную военную песню «Катюша». В 1942 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Кадр: фильм «Концерт фронту»

Кто еще родился 27 октября

  • Виктор Гусев (69 лет) — российский спортивный журналист и комментатор;
  • Теодор Рузвельт (1858-1919) — 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии;
  • Никколо Паганини (1782-1840) — итальянский скрипач и композитор.

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      Юлия Анасян
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