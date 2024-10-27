Президент Молдавии признала нежелание иностранцев инвестировать в страну

Президент Молдавии Санду: иностранцы не стремятся инвестировать в страну

Иностранные инвесторы не стремятся вкладывать деньги в Молдавию, пока страна не состоит в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду, ее цитирует РИА Новости.

«Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС», — сказала политик.

Ранее Санду рассказала, что расцвет коррупции в сфере юстиции в Молдавии является ее самым большим упущением на посту президента.