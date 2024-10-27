Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 27 октября 2024Бывший СССР

Президент Молдавии признала нежелание иностранцев инвестировать в страну

Президент Молдавии Санду: иностранцы не стремятся инвестировать в страну

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Иностранные инвесторы не стремятся вкладывать деньги в Молдавию, пока страна не состоит в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду, ее цитирует РИА Новости.

«Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС», — сказала политик.

Ранее Санду рассказала, что расцвет коррупции в сфере юстиции в Молдавии является ее самым большим упущением на посту президента.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      Силуанов высказался о необходимости создать платежную систему БРИКС

      Моргенштерн поднял ценник на выступления и отказался от водки в райдере

      В Израиле грузовик сбил людей на автобусной остановке

      Россиянин избил и ограбил таксиста из-за нежелания оплачивать проезд

      Описана первая в истории информационная война. Как американцы запугивали народ?

      В США заявили о повреждении Израилем ПВО вокруг энергообъектов Ирана

      Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

      В Петербурге столкнулись два автобуса с «гармошкой»

      Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше